Książę Harry sugeruje, że jego rodzina... PRZEŚLADOWAŁA Meghan Markle! "Milczenie pozwala oprawcy na znęcanie się"

Książę Harry z każdym kolejnym wywiadem udowadnia, że nie ma już chyba żadnego aspektu życia prywatnego, o którym nie chciałby opowiedzieć w mediach. Royals ma już za sobą kilka sensacyjnych wynurzeń, ale wygląda na to, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Po szumnym dokumencie na Netflixie i biografii "Spare" przyszła pora na kolejne wywiady . Kilka dni temu ukochany Meghan Markle zgodził się porozmawiać z Tomem Bradbym i Andersonem Cooperem, a obie rozmowy zostały wyemitowane w niedzielę.

W najnowszych zwierzeniach Sussex kontynuuje narrację, wedle której to członkowie rodziny królewskiej od samego początku nie zaakceptowali Meghan Markle i doprowadzili do tego, że para finalnie musiała wynieść się z Wielkiej Brytanii. Harry oskarżył nawet rodzinę o "współudział" w zadawaniu "bólu i cierpienia" jego żonie.

Stwierdził, że pomogli zniszczyć reputację Markle, aż w końcu "zmusili ich" do przeprowadzki do Kalifornii. Książę zaznaczył również, że "nie wykazali chęci do pojednania". W 90-minutowej rozmowie z Tomem Bradbym Harry stwierdził, że jego rodzina jednak nie była rasistami, choć uważa, że są winni "nieświadomych uprzedzeń".