Książę Harry idzie na KOLEJNĄ WOJNĘ z brytyjską prasą. Twierdzi, że był PODSŁUCHIWANY!

Zobaczcie,że wszystko kręci się wokół Ruperta Murdocha i Piersa Morgana, który pracował w tych brukowcach, ostatnio w Dayli Mail, a który w UK kręci hejtem na Harry'ego i Meghan. Murdoch dostaje pozwy za podsłuchy "News of the World" sprzed lat. Zatrudnienie przez Ruperta Murdocha kontrowersyjnego dziennikarza Piersa Morgana do tworzenia mającej wystartować w 2022 roku telewizji informacyjnej talkTV uruchomiło kolejną falę roszczeń w sprawie dawnych podsłuchów "News of The World". Morgan był wtedy redaktorem odpowiedzialnym za niedzielny magazyn tabloidu "The Sun". Jedną z ostatnich grup, które wszczęły sprawy o odszkodowania, są gwiazdy muzyki pop, popularne zwłaszcza w latach 90. - takie jak Melanie Chisholm ze Spice Girls, Shane Lynch z Boyzone, Hannah Spearritt z S Club 7 czy Ian Watkins i Lee Latchford-Evans z zespołu Steps. Wnieśli oni niedawno roszczenia przeciwko firmie. Sprawy te przypominają, że w sytuacji, gdy Murdoch próbuje odbudować reputację w Wielkiej Brytanii, uruchamiając nowy kanał telewizyjny, jego firma News Group Newspapers każdego roku musi wypłacać miliony funtów z tytułu odszkodowań. Afera z podsłuchami "News of the World" wybuchła w 2006 roku, kiedy okazało się, iż gazeta pozyskuje informacje, włamując się do telefonów komórkowych prywatnych osób oraz kupując informacje od policjantów. Włamywano się nie tylko do telefonów celebrytów, ale też mniej znanych osób (w sumie blisko 7 tys.). Wśród poszkodowanych byli m.in. książę Harry, Boris Johnson, piłkarz Paul Gascoigne i Paul McCartney. Tygodnik został zamknięty w 2011 roku. Morgan twierdzi, że będąc jedną z ważniejszych osób w redakcji, nic nie wiedział o zakładaniu podsłuchów.