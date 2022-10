Meghan Markle i Harry BUDZILI GROZĘ wśród pracowników Pałacu? Z nią bali się rozmawiać, a on robił im... TESTY LOJALNOŚCI

Sara🦉🪶 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Tak, tak. W dodatku ona piła krew noworodków, a on odgryzał im głowy. Serio nie widzicie, że to już jest groteska? Ja za nimi nie przepadam, uważam, że dali ciała z Oprą jadąc na rodzinę, a powinni na brukową prasę ale mam wrażenie, że co rusz to hieny coś dokładają do dramaturgii. Serio za chwilę się okaże, że oni tych pracowników trzymali w rybach i przypalali gorącym żelazem. No ludzie 😆😆😆