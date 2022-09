Meghan Markle była określana przez swoją pomoc jako "NARCYSTYCZNA SOCJOPATKA"?! "Doprowadziła swoją sekretarz do ROZPACZY"

Choć wielu przypuszczało, że śmierć królowej Elżbiety siłą rzeczy załagodzi nieco napiętą atmosferę wśród Windsorów, nic nie wskazuje na to, aby faktycznie miało tak się stać. Niespełna tydzień od uroczystości pogrzebowych w Wielkiej Brytanii jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się publikacje przedstawiające w nieprzychylnym świetle szczególnie osobę Meghan Markle. W książce Extracts of Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown autorstwa Valentine Low w szczegółach opisano mękę, którą pracownicy pałacu mieli przechodzić, gdy zostali oddelegowani do osobistego zespołu Meghan.