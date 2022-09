Królowej Elżbiecie II nie podobała się suknia ślubna Meghan Markle: "Była zdania, że BIEL to kolor zarezerwowany dla PANIEN"

O tym, że proces przygotowania poprzedzający huczne wesele księcia Harry'ego i Meghan Markle w maju 2018 roku nie należał do najłatwiejszych, wiemy już od dobrych paru lat. Brytyjska prasa tu i ówdzie informowała o rzekomych kaprysach Amerykanki. Nigdy jednak te sensacje nie zostały jednak zaprezentowane w tak skondensowanej dawce, jak teraz zrobiła to Katie Nicholl w książce The New Royals.