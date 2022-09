Książę Harry KOMENTUJE zakaz założenia munduru wojskowego na pogrzeb królowej. Wiadomo, jak będzie ubrany

Olek 5 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

A czyja to jest wina, że Harry wyjechał jak najdalej domu? Każdy ma prawo do prytatności, nawet członkowie rodziny królewskiej. Najpierw zaszczuli jego matkę, teraz na każdym kroku hejtują jego i jego żonę. Cokolwiek by nie nie zrobili, zawsze będzie źle. Ani jego ojciec, ani jego babcia nie zrobili nic w tej sprawie, zasłaniając się tradycją i protokołem. A co do munduru, to akturat Harry jako jedyny (obok Andrzeja zresztą) walczył na wojnie, ryzykując swoje życie. Więc tak się składa, że to on właśnie ma największe prawo do noszenia munduru. Skoro pozwolili Andrzejowi, to jemu tym bardziej, ale widać dla royalsów wykorzystywanie nastolatek jest mniejszym złem, niż chęć życia po swojemu. Szkoda mi tego chłopaka, wydaje się być jedyną szczerą i wiarygodną osobą w tej rodzinie, a trakotwany jest jak gówno. Nie daj się chłopaku.