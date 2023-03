Książę Harry przyleciał do Londynu! Wiadomo już, w jakim celu... (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu do mediów trafiła wiadomość, że książę Harry, jako jeden z kilku oskarżycieli, zdecydował się iść na wojnę z Associated Newspapers, który jest między innymi wydawcą "Daily Mail". Oprócz Harry'ego w sprawę zaangażowani są również inni oskarżyciele, w tym Elton John, jego mąż David Furnish i aktorki Elizabeth Hurley oraz Sadie Frost. W zeszłym roku grupa wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że oskarżenia przeciwko Associated Newspapers dotyczą między innymi podsłuchiwania prywatnych rozmów telefonicznych, instalowania podsłuchów w samochodach i domach oraz płacenia policji za poufne informacje.