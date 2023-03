Książę Harry straci wizę do USA?! Bezmyślnie opowiadał o narkotykach

Książę Harry straci wizę do USA przez wyznania o narkotykach?! Prawnik straszy

Przyznanie się do zażywania narkotyków jest zwykle podstawą do niedopuszczalności - mówi cytowany przez "Page Six" prawnik. Oznacza to, że wiza księcia Harry'ego powinna zostać odrzucona lub cofnięta z racji tego, że przyznał się do zażywania kokainy, grzybów i innych narkotyków.