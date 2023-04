Książę Harry twierdzi, że Pałac zawarł tajną umowę z gigantem medialnym. Książę William miał otrzymać "bardzo dużą sumę"

Pat 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

No tak, Harry wtedy nie dostał kasy, a teraz bardzo by mu się przydała 😂 Proces być może wygra, odszkodowanie być może dostanie, ale rodzinę straci na zawsze, jeśli będą zmuszeni ujawnić treści prywatnych rozmów telefonicznych. Co ten gość wyprawia, co on zrobi, kiedy media doszczętnie wydoją go z informacji o RF i nie będzie miał już żadnych rewelacji na sprzedaż? Do kogo pójdzie po pieniądze na życie? Sam przecież nie zarobi a brat mu nic nie da z „firmowej” kasy po tych wszystkich akcjach, które odstawił 🤦‍♀️