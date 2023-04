Książę William i książę Harry nie będą rozmawiać podczas koronacji ojca?! "Przepaść JEST OGROMNA..."

Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Więcej emocji niż samo to, że syn Elżbiety II oficjalnie przejmie po niej tytuł monarchy, budzi oczywiście obecność na wydarzeniu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Co rusz pojawiają się bowiem kolejne doniesienia na ten temat. Jeśli wierzyć temu, co dotychczas mogliśmy w tej kwestii przeczytać w sieci, najmłodszy syn Karola przyleci na koronację sam. Jego żona zostanie z dziećmi w Kalifornii. Mówi się, że być może ze względu na to, iż spodziewa się kolejnego dziecka.

Nie ma wątpliwości, że po ostatnim zamieszaniu wywołanym osobliwą biografią książę Harry nie ma co liczyć na ciepłe powitanie w ojczyźnie. Jego bliscy nie są już ponoć szczególnie zainteresowani dywagowaniem na temat naprawy stosunków.

Książę William i książę Harry nie planują spotkania pojednawczego

Szczególnie napięte są relacje Harry'ego z księciem Williamem. Królewscy analitycy ujawnili, że w sobotę ukochany Markle odbył jedynie szczerą rozmowę telefoniczną z ojcem, pomijając starszego brata. "The Sun" na podstawie relacji redaktor "Majesty Magazine", Ingrid Seward, wskazuje, że podczas uroczystości koronacyjnych grafiki royalsów będą na tyle "napięte", że obgadanie stosunków między braćmi z pewnością odbędzie się kiedy indziej, w bliżej nieokreślonej przyszłości. Seward dodała, że ​​jest "zadowolona", iż Harry rozmawiał z Karolem, ponieważ na pewno "ułatwi to drogę do zbliżenia".

Karol powita swojego syna. Myślę, że temat relacji Harry'ego z Williamem będzie zostawiony na inną okazję - twierdzi przekonując, że nie dojdzie między nimi do spotkania pojednawczego.

Książę William jest wściekły na brata. Nie ma zbyt dużych szans na poprawę ich stosunków

Mówi się, że król jest bardzo zadowolony z przyjazdu młodszego syna, a jego nastrój jest opisywany jako "dość wyrozumiały". Uważa się jednak, że William nadal czuje się zły i zdradzony, co jest pokłosiem książkowych wywodów jego brata. Według wielu źródeł przepaść między braćmi jest aktualnie tak ogromna, że nie widać większej szansy na to, by, ich relacje w najbliższym czasie mogły ulec poprawie.

Przypominamy, że już podczas uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II bracia niemal ze sobą nie rozmawiali. Książę William i książę Harry jednak się NIE POGODZILI?! Wracali z warty przy trumnie królowej osobnymi limuzynami...

