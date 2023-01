Książę Harry twierdzi, że tylko odegrał rolę drużby na ślubie księcia Williama: "To wszystko było BEZCZELNYM KŁAMSTWEM"

Karo 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

czy Harry przy Meghan postradal zmysły? Po co mu to wszystko? Serial, książka, wywiady? Przekresla cala swoja przeszłośc. Wiele złego g spotkalo (np śmierć matki), ale czy byl faktycznie taki nieszczęśliwy (np w kontaktachz bratem i bratowa)? Wyglądało to trochę inaczej. Poza tym, jest dorosłym mężczyzna a wiec zaswoje zachowanie bierze się odpowiedzialność a nie 'szuka' usprawiedliwienia zganiajac winę na innych (pamiętne przebranie i wytłumaczenie 'zrobiłem to, bo dla nich to było zabawne).Nie do pojecia to wszystko... Najwyższy czas dorosnąć i znaleźć inny sposób na zdobycie pieniędzy niż wyparcie się rodziny..