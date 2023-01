Książę Harry ujawnił, co usłyszeli z Williamem od Karola na pogrzebie dziadka. Miało to ich pogodzić...

Ona 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To w ogóle nie ma sensu, ten ich konflikt jest chyba troche wydumany, chyba nie konflikt tylko rozpad/rozluźnienie relacji, a to co innego. Jeśli tej relacji prawie nie ma to jak może być konflikt, konflikt musi być podgrzewany. Harry jak na 40letniego ojca 2 dzieci jest strasznie dziecinny, brat go bije, brat go nakłonił do ubrania stroju hitlerowca (taa bo w tym wieku nie ma się swojego rozumu), to on, nie ja, to wina Williama, to on, to on, jak w przedszkolu.