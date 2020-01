Książę Harry zachowywał się dziwnie przed wyjazdem do Kanady? "Było widać, że w jego małżeństwie coś jest nie tak"

Klaudia 16 min. temu zgłoś do moderacji 11 9 Odpowiedz

Widać ze jest pod jej butem ! I tak każdy wie jak to sie skończy ! Ze nie będą razem ! Wyrachowana cwaniara widać od razu ! Rządzi nim i chce go ze wszystkimi skrócić aby był tylko od niej zależny bo nie będzie miał do kogo gęby otworzyć ! Gdzie normalny facet by dzwonił do męża żony koleżanki bo dwie baby maja jakieś nieporozumienie i się wtrącał w babskie sprawy żeby się z kumplem pokłócić !?!!! Samo to mówi ze to ciota a ona robi z nim co chce ! Mam nadzieje ze jak najszybciej się to rozpadnie a on wróci do rodziny ! Z dala od tej manipulagormi Harry !!!!! Sama nie wiem co tam się dzieje ale wydaje mi się ze on jest pod jej silnym wpływem a teraz ona pewnie mu biadoli za uchem „ masz dziecko masz żonę masz rodzine to kogo wybierasz kto jest najważniejszy ? „ na bank takie gadki i jazda na jego psychice