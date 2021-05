Książę Harry znów rozmawiał z Oprah Winfrey. Opowie o PROBLEMACH ZE ZDROWIEM PSYCHICZNYM

Samanta 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Na samym początku jeszcze współczulamm im że faktycznie musieli przechodzić przez to.... Po obejrzeniu tego wywiadu naprawdę uznałam że Megane postąpiła bardzo odważnie i naraziła się większej populacji ludzi. Z jednej strony rozumiałam jej powódki dlaczego zrobiła ten wywiad a z drugiej strony dalej twierdzę że takie rzeczy powinni zachować dla siebie i jeżeli chcieli odejść z rodziny z królewskiej to po prostu powinni to zrobić po cichu i nie udzielać żadnego tego typu wywiadu... Mam takie wrażenie że w tym momencie brakuje im pieniędzy bo wielokrotnie też to podkreślali że odcięto ich od wszelakich funduszy rodzinę trzeba utrzymać przecież teraz mają drugie dziecko. A co najważniejsze to przecież to że oni nie mieszkają w jakimś mieszkanką tylko na pewno mieszkają w willi na pewno mają bardzo dużo udogodnień. Więc za to wszystko też trzeba zapłacić... Na samym początku naprawdę darzyłam Megane dość dużą sympatią bo podobało mi się to jak rozmawiała z ludźmi ogólnie po prostu wzbudzała bym je sympatię ale Teraz wydaje mi się na to wszystko było pod publikę.po co udzielać znów tych samych wywiadów po co kręci się w kółko mówiąc że problemy psychiczne teraz monagro Harry tak zaraz się okaże że cała rodzina królewska ma problemy psychiczne.