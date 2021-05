Psychiatra twierdzi, że książę Harry ma za sobą ZBYT WIELE TERAPII: "Jest egocentryczny i ma obsesję na swoim punkcie"

Ojej 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakiś obcy facet twierdzi na podstawie tego co oglądał w telewizji, że wie o nim wszystko, publicznie go upokarza, jednocześnie twierdzi, że on nie ma żadnych trudności. Tak, każdy z nas chciał by przeczytać o sobie takie wypociny jakiegoś psychiatry, kt się nie widziało na oczy pod swoim zdjęciem. To wogole nie jest trudne ani traumatyczne przeżycie.