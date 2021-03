Książę Karol został ZAPYTANY O WYWIAD Meghan i Harry'ego podczas oficjalnego wyjścia!

Żal 17 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

To jaka jest ta rodzina to jedno. Zakładam, że wcale nie jest taka zła. Jak w każdej rodzinie mają swoje kłopoty. Natomiast to co wyczyniają media i to co im zrobili dziennikarze to druga sprawa. Jak mogą być tacy podli? Skrzywdzili tych chłopaków do końca życia bo matka im zginęła uciakajac przed prasą. I teraz dalej im życie zatruwają cały czas. Kate też obrażali nazywając,, czekającą,,. Teraz ostatnio znowu wmawiali wymyślone kochanki Williamowi. Coś strasznego. Nic dziwnego, że Harry chciał uciec. Media na wyspach strasznie się zachowują.