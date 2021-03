PRZYGNĘBIONA Kate Middleton "przyłapana" pod Pałacem Kensington (ZDJĘCIA)

Goga 9 min. temu zgłoś do moderacji 28 2 Odpowiedz

Kate to klasa sama w sobie! Mocna kobieta z charakterem. Idealnie radzi sobie z tą instytucją i jakoś nie narzeka publicznie , a mogłaby, bo zapewne nie jeden raz chciałaby zniknąć z rodziną i mieć wszystko gdzieś , nie jeden raz łzy rzewne lala poza kamerami, nie jeden raz tamto i siamto... Meghan nie dała sobie ani mężowi czasu, okazała się trochę bezradna mimo wieku , który ma , a co za tym idzie posiadane doświadczenie życiowe nie poradziło sobie z presją otoczenia, tradycji, dziedziczenia...(nie wspomnę o sukieneczkach dla dziewczynek??? i o to ma pretensje aż do dzisiaj??? ZAL!!!) Ameryka to zupełnie inna bajka! A czy Harry tam wytrzyma?! Oby to nie było jego porażką życiową, bo fajny gość z niego (...) Czas znowu pokaże.