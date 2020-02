Książę Harry wypełnia ostatnie obowiązki w Wielkiej Brytanii i prosi: "Mówcie mi PO PROSTU HARRY"

Na światło dzienne co chwilę wychodzą nowe wątki, np. to, że Susseksowie planowali ten ruch od dawna. Świadczy o tym choćby fakt, że już w listopadzie zaczęli prowadzić rozmowy z amerykańskim bankiem Goldman Sachs, z którym rozważają współpracę. Od co najmniej kilku miesięcy obmyślali więc, jak zabezpieczyć się finansowo na czas, gdy zrezygnują z życia na koszt brytyjskich podatników.