Zamaseczkowani Kate Middleton i książę William pędzą na Waterloo Station

Uporawszy się z poważnymi problemami w postaci "Megxitu" i jego następstw, a także ukazania się głośnej książki o mrocznych sekretach royalsów, królewska rodzina nareszcie może liczyć na odrobinę spokoju . Księżna Kate wróciła do swoich stałych obowiązków w postaci regularnego wizytowania królewskich ziem i spotykania się z "poddanymi", dzielnie wspierając Brytyjczyków zmagających się z pokłosiem COVID-19. Ostatnim miejscem na liście jej podróży był Uniwersytet w Derby, gdzie zjawiła się, by posłuchać o nowych inicjatywach mających wspierać zdrowie psychiczne studentów w czasie pandemii koronawirusa.

Jako że aktualnie na barkach Cambridge'ów spoczywa zadanie przeprowadzenia Brytyjczyków przez coraz bardziej dający o sobie znać kryzys gospodarczy, książę William i jego małżonka robią, co mogą, by uspokoić rodaków i zapewnić ich, że trudna sytuacja jest do opanowania. We wtorek książęca para udała się na dworzec Waterloo Station, gdzie wspólnie z kilkoma członkami jury wybierali 100 najlepszych zdjęć spośród tysięcy fotografii wysłanych w ramach zorganizowanej przez Kate akcji Hold Still. Zwycięskie prace przedstawiające Brytyjczyków ukazujących, jak spędzają pandemię, będzie można zobaczyć dzięki specjalnej, wirtualnej wystawie.