Kate Middleton jest w CZWARTEJ CIĄŻY? Wygadała się podobno... księżniczka Charlotte

Kate Middleton i książę William od lat należą do grona najbardziej lubianych członków rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą ciepłego, rodzinnego wizerunku książąt Cambridge, którzy wychowują wspólnie trzy pociechy - George'a, Charlotte i Louisa . Starają się też, aby towarzyszyły im one w części codziennych obowiązków.

Księżna Kate zażądała specjalnego miejsca dla swoich sukienek w samolocie

Co prawda do tej pory Kate i William nie odnieśli się do ciągłych doniesień na temat domniemanej czwartej ciąży księżnej, jednak tabloid New Idea twierdzi, że sprawa jest już przesądzona. Świadczyć mają o tym nie tylko dowody, które zgromadzili, lecz także fakt, że osoba z otoczenia Cambridge'ów miała wprost informować o błogosławionym stanie Kate. Co ciekawe, tą osobą miała być... księżniczka Charlotte.