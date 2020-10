Kate Middleton w ogniu krytyki za brak maski podczas spotkania ze studentami: "Bardzo NIEODPOWIEDZIALNE zachowanie" (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że 38-latka ma teraz sporo na głowie. W obliczu pandemii koronawirusa to właśnie na Kate i jej małżonku spoczywa misja przeprowadzenia rodaków przez coraz bardziej dający o sobie znać kryzys gospodarczy . Żona księcia Williama raz jeszcze pokazała swoje nadzwyczajne zaangażowanie, gdy pod koniec września wybrała się do ogrodu w Battersea Park, gdzie spotkała się z matkami korzystającymi z telefonu zaufania działającego w dobie pandemii. Przy okazji zachwyciła też fanki swojego stylu niewymuszoną stylizacją.

Trzeba przyznać, że Middleton wiedziała, jak prezentować się w czasie wizytacji na Uniwersytecie w Derby. Wybrała się tam, by posłuchać o nowych inicjatywach mających wspierać zdrowie psychiczne studentów w czasie pandemii koronawirusa. Na zdjęciach z wizyty widać, jak Middleton szczerze się śmieje czy w pełnym skupienia wysłuchuje tego, co studenci mieli jej do powiedzenia. Można też dostrzec, że będąc w większym gronie, zachowywała społeczny dystans. Brytyjka jak zwykle nie zawiodła jeżeli chodzi o strój, pojawiając się na uczelni w czarnych spodniach-cygaretkach, błękitnym sweterku Massimo Dutti za 590 złotych i płaszczu w kratę tej samej marki za 1230 złotych. Tym, co nie spodobało się internautom, był fakt, że Middleton nie miała na twarzy maski podczas rozmów ze studentami, o czym dali znać w licznych komentarzach.