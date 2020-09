"Romantyczna" Kate Middleton w "znoszonych" spodniach za 150 złotych wspiera matki w Londynie (ZDJĘCIA)

W przeciwieństwie do Meghan Markle , która opuściła szeregi brytyjskiej monarchii na rzecz kariery w Hollywood, Kate Middleton uważana jest za uosobienie księżnej przestrzegającej dworskiej etykiety. Żona księcia Williama została okrzyknięta brytyjską ikoną, która łączy w swoim stylu markowe ubrania od projektantów z rzeczami z tanich sieciówek. 38-latka słynie również z tego, że swoich ubrań nie nosi tylko raz , jak wiele gwiazd show biznesu. Pokazywanie się kilkukrotnie w tych samych butach czy sukienkach z pewnością ociepla jej książęcy wizerunek.

Aktualnie na barkach Cambridge'ów spoczywa zadanie przeprowadzenia Brytyjczyków przez coraz bardziej dający o sobie znać kryzys gospodarczy. Książę William i jego małżonka robią, co mogą, by uspokoić rodaków i zapewnić ich, że trudna sytuacja jest do opanowania. Tym sposobem ostatnio Londyńczycy mogli na własne oczy zobaczyć, jak Kate i William własnoręcznie wyrabiają bajgle w jednej ze stołecznych piekarni (royalsi chcieli na własne oczy przekonać się, jak funkcjonują małe przedsiębiorstwa w obliczu COVID-19).