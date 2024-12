Książę William i Kate Middleton na świątecznej kartce z dziećmi. "Jakie to PRAWDZIWE. Nie ma AI"

Kartka słaba. Zdjęcia ze starego filmu tyle , że lepiej skonfigurowane bo kolejny fotoshop to juz byłby gruby skandal . Sam filmik zebrał dużo krytyki, dla przykładu to ochocze rzucanie się Kate na belę siana a niby jest po operacji brzucha i incydentu rakowego tamże i kilku m-cznej chemii. Osobiście nie kupuję tego uroczego filmiku kręconego poznym latem wśród kłosów zboża i cudownych igraszek małzonków i ich dzieci tym bardziej, że na letnich kartkach z wakaci Wiliam bym sam z dziecmi a to niestety był fotoshop co pokazywano. Kicha drodzy państwo.