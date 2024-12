Uśmiechnięta od ucha do ucha księżna Kate uczestniczyła w koncercie kolęd

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej z pewnością nie będą chętnie wracać wspomnieniami do zmierzającego ku końcowi roku. Ich codzienne życie, jak też udział w wydarzeniach o randze państwowej czy zagranicznych spotkaniach, uzależnione były od wyczerpującej walki króla Karola III i księżnej Kate z chorobami nowotworowymi. Zwłaszcza dla przyszłej królowej były to długie miesiące niepokoju, medialnego wyciszenia i stopniowego odzyskiwania sił.

Księżna Kate w tak eleganckim wydaniu przybyła do Opactwa Westminsterskiego w Londynie, gdzie już po raz czwarty przywitała wszystkich zgromadzonych podczas uroczystego koncertu "Together at Christmas". Tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa posyłała uśmiechy zgromadzonym wolontariuszom i wiernym. Po dłuższej chwili dołączyła do niej trójka odświętnie ubranych dzieci wraz z księciem Williamem, który został poproszony o zaprezentowanie pierwszego czytania mszalnego. Następnie zasiadająca w pierwszym rzędzie szczęśliwa rodzina świetnie bawiła się przy akompaniamencie wyśpiewywanych na żywo kolęd.