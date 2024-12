Kate Middleton opublikowała poruszający LIST. Nawiązała w nim do problemów zdrowotnych i "najtrudniejszych czasów"

W marcu Kate Middleton nieoczekiwanie ujawniła, że mierzy się z nowotworem. W kolejnych miesiącach księżna nie pokazywała się publicznie, skupiając na leczeniu. W czerwcu zaczęła jednak powoli wracać do obowiązków. Zaszczyciła swoją obecnością m.in. Trooping the Colour czy finał Wimbledonu. W zeszłym miesiącu brała zaś udział w Remembrance Day.

Księżna Kate udostępniła list. Pisze o "najtrudniejszych czasach"

Specjalny list , rozważający znaczenie miłości, empatii i tego, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem w najtrudniejszych czasach. Zostanie on wręczony każdemu z gości na nabożeństwie Together at Christmas Carol Service w Opactwie Westminsterskim i piętnastu nabożeństwach Community Carol Services w całym kraju w podzięce za wszystko, co robią dla innych - napisała pod zdjęciem z fragmentem listu.

"Daily Mail" wskazuje, że to pierwszy raz, gdy Kate pisze do uczestników nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim. Wśród gości wydarzenia znajdą się sześciokrotny złoty medalista olimpijski Sir Chris Hoy , który mierzy się z nieuleczalnym rakiem, gwiazda "Downton Abbey" Michelle Dockery , której narzeczony zmarł na nowotwór mózgu czy dzieci, które przeżyły lipcowy atak nożownika w Southport.

Boże Narodzenie to jeden z moich ulubionych okresów w roku. To czas świętowania i radości, ale daje nam również okazję do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad głębszymi rzeczami, które nas wszystkich łączą. Historia Bożego Narodzenia zachęca nas do zastanowienia się nad doświadczeniami i uczuciami innych... Przede wszystkim zachęca nas do zwrócenia się ku miłości, a nie w stronę strachu. Miłość to światło, które może świecić jasno, nawet w naszych najciemniejszych czasach - pisze Kate.