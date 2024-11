Przejmujące wyznanie księcia Williama o chorobie księżnej Kate: "To było po prostu brutalne"

Pani Katarzyna i pan Karol poradzili sobie z chorobą nowotworową ponieważ mają nieograniczony dostęp do najlepszych lekarzy i najnowocześniejszych kuracji świata. Do tego mają nieograniczony czas na terapię i na dochodzenie do zdrowia. Myślę że niejeden brytyjski podatnik, który łoży na ich życie, marzyłby o takim komforcie podczas chorowania. Steve Jobs również żyłby gdyby pechowo nie dopadł go najbardziej podstępny nowotwór trzustki, za późno zdiagnozowany bo narząd ten ukryty jest jamie brzusznej za innymi organami i w usg nie widać zmian , a kiedy pojawią się objawy , może być już za późno ... pacjenci często ignorują pierwsze objawy zrzucając je na niestrawność. Tak więc pan Łiliam nie ma powodu do narzekania , ponieważ rzadko kto ma taki komfort jak jego rodzina.