Księżna Kate wraca do normalności. Widziano ją na meczu piłkarskim księcia Louisa. "Panowała dziwna atmosfera"

Księżna Kate "przyłapana" na meczu syna

Internautka opisuje, jak spotkała księżną Kate

W większość weekendów zabieram syna na mecz piłki nożnej. Tym razem też tak było, a kiedy przyjechałam, było tam dużo rozmawiających ludzi i panowała trochę dziwna atmosfera, inna niż zwykle - opisała, by w końcu przejść do sedna: Podchodzę do jednej z moich koleżanek, którą widuję tam co tydzień, i mówię: "Co się dzieje, skąd te emocje? To tylko mecz piłki nożnej". Nie mogłam uwierzyć w to, co usłyszałam. Powiedziała: "Jeśli się odwrócisz, zobaczysz tam księżną Kate".