Księżna Kate pokazała się PUBLICZNIE po raz pierwszy od kilku tygodni. Udała się z Williamem i dziećmi do kościoła

Jeżeli jedynym miejscem, do którego wychodzi z domu, jest kościół to tam ze zdrowiem jest znacznie gorzej niż oficjalnie donoszą. Ale dobre w tym to, że już nie jeździ tak i sie nie szczerzy i nie macha do przymusowo spędzonego tłumu dzieci z pobliskich szkół we wszystkich powiatowych mleczarniach i przetwórniach papieru, bo to było zupełnie nieprzystające do standardów XXI wieku.