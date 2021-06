Książę William i Kate Middleton planują "SEKRETNY WYJAZD" do USA! Chcą ODWIEDZIĆ Meghan i Harry'ego...

Od długich miesięcy międzynarodowa opinia publiczna jest widownią braterskiego konfliktu w brytyjskiej monarchii . Wydaje się, że do tej pory sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz bardziej zagmatwana: śledztwo i nowe sensacyjne doniesienia dotyczące tragicznego wypadku księżnej Diany , matki Williama i Harry'ego , śmierć księcia Filipa i narodziny Lilibet Diany . Wszystko to podsycane medialnymi wystąpieniami księcia Harry'ego i z zawzięciem komentowane choćby przez Piersa Morgana czy tatę-na-medal, Thomasa Markle .

Być może już niedługo książę William i książę Harry znów podadzą sobie ręce. Jak donosi brytyjski Daily Express, William i Kate chcą wyciągnąć dłoń i planują prywatny, nieoficjalny wyjazd do Ameryki, by tam spotkać się z Harrym i Meghan. Chęć zobaczenia małej Lilibet Diany może stać się przyczynkiem do pojednania zwaśnionych braci.