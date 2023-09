Książę William podbił serca kobiet w Nowym Jorku. Nagrano jego krótką pogawędkę z grupą jubilatek. Prawda, że szarmancki? (WIDEO)

Royalsi są dziś najbardziej medialną wizytówką brytyjskiej monarchii, z czego oczywiście zdaje sobie sprawę książę William . Po serii głośnych wyznań ze strony jego brata, księcia Harry'ego , mąż Kate Middleton mógł w spokoju wrócić do wypełniania królewskich obowiązków. Tym razem wybrał się do Nowego Jorku, gdzie wygłosił przemówienie podczas Earthshot Prize Innovation Summit.

Książę William podbił serca kobiet w Nowym Jorku. Jest nagranie

Niespodziewanie na miejscu wśród tłumu pojawiła się też grupa turystek z Kanady, które odbywały wspólną podróż z okazji 60. urodzin. Gdy znalazły się w miejscu, w którym akurat przebywał William, zdołały dopchać się do barierek i zyskać uwagę księcia. Ten z kolei nie tylko uścisnął ich dłonie, ale też zamienił z nimi kilka zdań. Nagranie, na którym uwieczniono ten moment, trafiło już do sieci.

To niesamowite! Uścisnął mi dłoń i powiedziałam: "Jestem z Nowej Szkocji w Kanadzie", na co odpowiedział: "Super!". Potem dorzuciłam, że jutro są moje urodziny. Odrzekł, że "nie będzie pytać, ile mam lat", więc powiedziałam głośnym szeptem, że 60. Wtedy odpowiedział: "Uznajmy, że 50" - wspomina. Życzył mi fantastycznych urodzin. Był szarmancki i bardzo miły.

Grupa turystek-jubilatek spotkała księcia Williama. "Nie mogłam uwierzyć"

Miałyśmy szczęście, byłyśmy jednymi z ostatnich osób, które mogły go zobaczyć. Nigdy nie widziałam tylu ochroniarzy, więc wiedziałam, że to musi być ktoś znany.

Nie mogłam uwierzyć, kiedy nam powiedziano, kto się zbliża. Kiedy go zobaczyłam, aż dostałam gęsiej skórki. Mówiłyśmy mu, że to wielka przyjemność móc go poznać i wszystkie kończymy w tym roku 60 lat, a do Nowego Jorku przyjechałyśmy, żeby razem świętować.