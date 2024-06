Książę William ŚWIĘTOWAŁ urodziny, SZALEJĄC z dziećmi na koncercie Taylor Swift. Nagranie jest hitem sieci! (WIDEO)

Trasa koncertowa Taylor Swift zatytułowana "The Eras Tour" trwa w najlepsze. Już za kilka tygodni piosenkarka wystąpi na kilku koncertach w Warszawie. Zanim to jednak nastąpi, amerykanka ma do obskoczenia jeszcze kilka miast w Europie. Jej aktualnym przystankiem jest Wielka Brytania.

Książę William szaleje na koncercie Taylor Swift

Syn monarchy z dziećmi to jednak niejedyni członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy pojawili się w piątek na Stadionie Wembley. Brytyjski tabloid donosi, że również córka księżniczki Anny, czyli Zara Tindall z mężem zaszczycili swoją obecnością trasę koncertową amerykanki. Sympatię rodziny królewskiej do 34-letniej piosenkarki można było zobaczyć także po jej przylocie na wysypy, gdy orkiestra wojskowa armii brytyjskiej wykonała "Shake it Off", czyli jeden z największych hitów Taylor Swift. Również relacje z tego wydarzenia można zobaczyć w internecie.