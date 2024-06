Książę William świętuje 42. urodziny. Opublikowano jego nowe zdjęcie z dziećmi, ale BEZ KATE (FOTO)

Kalendarium 44 min. temu zgłoś do moderacji 25 26 Odpowiedz

Po pierwsze Kate z ławeczki to symulacja AI a nie Kate, powiedzieli co chcieli a na pewno bez obecności samej zainteresowanej i to potwierdziły powazne agencje. Kate na balkonie na Trooping tez jest wątpliwa i mówi sie o sobowtórce tym razem dość udanej lub nawet o klonie księznej. Na foto 42 letni jubilat oczywiscie bez zony ale chociaż z dziećmi, których pomimo że są zdrowe tez 6 -cy nigdzie nie pokazano poza dwukrotnym wypuszczeniem najstarszego Georga na mecze z ojcem. Tak to wygląda bez pudrowania i kolorowania tej monarchii i tak tez odbiera to świat czekając na ciąg dalszy wydarzenia związanego z planowaną operacją księznej Kate w styczniu 2024.