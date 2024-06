ROZEMOCJONOWANY książę William kibicuje rodakom we Frankfurcie podczas meczu Anglia-Dania (ZDJĘCIA)

WYJAŚNIAM 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

JÓZEK wyjaśnia..... ci wszyscy jajogłowi co to pozbyli się włosów czyli ewoluują stoją ewolucyjnie wyżej to Pany Świata a te wszystkie kudłate to człeki których zatrzymała ewolucja dlatego noszą jeszcze futra na głowie ....czyli atawizmy swych przodków ...taki człeki my Raptarianie nazywamy koczkodamami tekstylnymi z gatunku człekowatych