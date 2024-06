Książę William na ceremonii z okazji 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Nie brakowało WZRUSZAJĄCYCH momentów (ZDJĘCIA)

Wzruszające chwile z udziałem księcia Williama

Stojąc tu dzisiaj w zupełnej ciszy, trudno sobie wyobrazić, jakiej odwagi wymagało rzucenie się tego dnia do walki. Atak na D-Day pozostaje najbardziej ambitną operacją wojskową w historii. Wydarzenia tego wietrznego, szarego dnia ostatecznie doprowadziły do ​​wyzwolenia Europy, choć miało to wysoką cenę - mówił m.in. do zebranych.