Weteran do księcia Williama: "Czy twoja żona czuje się lepiej?". Ujawnił prawdę o stanie Kate Middleton (WIDEO)

Książę William zdradził, jak czuje się Kate Middleton

Niestety, od czasu ujawnienia informacji, że Kate walczy z nowotworem, rodzina królewska milczy na temat jej leczenia. Nie powinno więc nikogo dziwić, że sympatycy księżnej są niezwykle zaniepokojeni. Całej sytuacji nie poprawiają również doniesienia dziennikarzy. Ostatnio "Us Weekly" podał, że zespół Kate ma "ponownie ocenić, czego będzie mogła się podjąć po powrocie". Oznacza to, że 42-latka może nie wrócić do niektórych dawnych obowiązków.