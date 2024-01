Książę William zadecydował o przyszłości George'a. Kate Middleton jest ZAŁAMANA

Kamila 27 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak mi ktoś w pracy naprawdę pomógł to pozostaje w dobrej pamięci i jest przeze mnie wychwalony. A jak ktoś do osoby urobionej po łokcie na samym wstępie gębę krzywił albo go nie było a potem udawał że robotę smerfy zrobiły to za co tu dziękować. Żeby zasłużyć na czyjąś wdziecznosć to trzeba wspierać stale i aktywnie a nie kogoś zaledwie tolerować a potem się dziwić czemu łona mnie nie lubi. Albo się wściekać że ona mnie za głośno uczy. Mnie też niektórzy uczyli głośno i głównie wtedy gdy widział to ich szef. A ja słuchałam i nie chowam urazy. Ja się czegoś nauczyłam a on zabłysnął. Jego awansowali i szczęść Boże. Mnie też pewnie awansują jak już będę umiała tyle co on. A nie piszczeć że ona mnie za głośno uczy i się "na moich plecach" chce wywindować tak jakby to było możliwe że ten co wie więcej potrzebuje tego co wie mniej żeby się piąc.