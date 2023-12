Kate Middleton w granatowym "total looku" zadaje szyku podczas świątecznego spaceru z księciem Williamem, dziećmi i gromadą royalsów (ZDJĘCIA)

Podobnie jak w poprzednich latach, tej zimy Kate Middleton i książę William znów spędzą święta zgodnie z wieloletnimi tradycjami, trzymając się ściśle protokołu. Jak zwykle wyjechali do hrabstwa Norfolk, do posiadłości Sandringham, gdzie obchodzą Boże Narodzenie od końca lat 80.

Kate i William zostali sfotografowani w niedzielny poranek, gdy wraz z George'em, Charlotte i Louisem opuszczali kościół Sandringham. To już drugie Boże Narodzenie bez królowej Elżbiety II. Funkcja reprezentacyjna przypada teraz królowi Karolowi III i to on musiał wygłosić świąteczne przemówienie do narodu, które poprzedzone było spacerem w towarzystwie rodziny.