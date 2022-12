Książę William zadzwonił do Harry'ego, chcąc się pojednać. "Rozmowa trwała około SIEDMIU MINUT..."

... 10 min. temu zgłoś do moderacji 14 2 Odpowiedz

Nie rozumiem, Harrym i Williamem są tylko 2 lata różnicy wieku, obaj stracili matkę w dzieciństwie, William miał na sobie większą presję oraz więcej ograniczeń, Harry żył jak "bananowy chłopiec" a to Harry wiecznie tę matkę targa do każdych swoich życiowych wtop i traktuje ją jako alibi, jakby tylko on musiał sobie poradzić z traumą. Tylko on miągwi i ujada na to jak mu trudno. Ta jego cała trauma to zwykła poza piarowa. Wcześniej latami na zdjęciach było widać, że jest już "pozbierany", był zawsze lekkoduchem, wesołkiem, któremu zawsze wszystko uchodziło płazem ze względu na urok osobisty. I media i rodzina zawsze odpuszczała mu rzeczy których nie zawsze wypada u Royalsów. Jak był z Chelsy (dziewczyny z jego środowiska) normalnie robił co chciał, miał konkretne zainteresowania i pasje którym się oddawał, nie miał jakichś wielkich obowiązków, zawsze był wyluzowany i pogodny i to było widać z bratem i bratową byli zawsze w super komitywie i widać było, że każde za siebie w ogień by skoczyło. Teraz nagle całe jego życie to trauma, jego brat i bratowa to tyrani, rodzina horror, tylko Meghan i Amerykanie są super, a on jakiś dziwnie poważny, spięty, sztywny, bez własnego życia tylko wiecznie sklejony z Meghan.