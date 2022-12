Książę Harry i Meghan Markle mijali się z prawdą w dokumencie Netfliksa? Tabloid wylicza ich KŁAMSTWA (ZDJĘCIA)

Mój nick 14 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Dziwne, że nagrywali dokument w momencie gdy odłączali się od rodziny królewskiej. Niby uciekali od mediów a cały czas się do nich pchają - sami. To oni (a raczej Meghan) plują na rodzinę królewską podczas gdy z ich strony nie ma żadnego komentarza… W tej rodzinie, jak w żadnej innej na świecie, panują twarde reguły i zasady, niepodważalne i nie zmieniane od wieków. Ona jest żądna sławy i poklasku, niestety nie znajdzie się tego w rodzinie królewskiej, gdzie stawia się na skromność i unikanie kontrowersji. Najłatwiej jest zwalić na szowinizm i rasizm, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w Ameryce - to zamyka ludziom usta. A czasem mam wrażenie, że to biali ludzie są dyskryminowani…Czy to nie jest próba napiętnowania rodziny królewskiej za jej twarde reguły? Śmieszne jest, że M. ma taki problem z tym, że brytyjska rodzina królewska jest za mało amerykańska nie szanując tego ile dla niej zrobili i na jakie ustępstwa dla niej poszli. A teraz chce się wybić jako ofiara depcząc po nich wszystkich. Żal mi królowej, która pod koniec życia oddanego dla Wielkiej Brytanii doświadczyła takiej sytuacji. Wcześniej nawet im współczułam, teraz to już współczuję tylko Haremu.