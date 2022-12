Książę Harry ujawnia PRYWATNĄ ROZMOWĘ z królową Elżbietą II. Twierdzi, że BLOKOWANO mu kontakt z babcią!

Ktoś 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Przez około 20 lat byłam pod wpływem narcyza. Byłam przez niego manipulowana, dręczona, na zmianę lubiana, zaopiekowana, potem straszona, wykorzystywana, znów zaprzyjaźniana i tak wkoło Macieju, ale generalnie było coraz gorzej. Był moim kolegą - nie chłopakiem ani facetem. Tak samo postępował z innymi bliskimi znajomymi z naszej wspólnej paczki, z tym, że ja z nim nawet pracowałam jakiś czas, więc mną manipulował bardziej. Znałam jego historię jako pokrzywdzonej - przez jego własną rodzinę - ofiary. Historię swoich krzywd opowiadał przez lata, historia zyskiwała nowe wątki, rozgałęziające się w kolejne wątki, ale wszystko było o jego krzywdach, których wciąż doznawał. Wszyscy - nasza paczka wkręciliśmy się i współczuliśmy mu, bo jego narracja była spójna, miała absolutny sens i logikę. I nie było nikogo, kto by ją podważył. Kilka miesięcy temu, sprawa "się rypła", wszyscy przejrzeliśmy na oczy, że to narcyz i psychopata, a te jego opowieści oparte są na milionie kłamstw, nieprawdopodobnych, piętrowych kłamstwach. Kiedy zorientował się, że wiemy, że to koniec i albo jest normalny, albo wylatuje z kręgu znajomych z dnia na dzień, to wyobraźcie sobie wściekłość stu diabłów, jakby piekło zagrzmiało i zatrzęsło się, mszczenie się na oślep we wszelki dostępny i możliwy sposób, bo socjopata nie odpuszcza. Czasem myślę, jak to możliwe, że przez tyle lat nikt z nas nie zorientował się, że to socjopata? Tak, to jest możliwe. Teraz jestem dobrze updejtowana w temacie narcyza/socjopaty i współczuję Harremu, bo jest sam. Ten gość nie ogarnie się wcale, bo jest jest sam. Narcyz preparuje swoje ofiary, odsuwa od ludzi, którzy mogliby ofierze powiedzieć coś w rodzaju: "ej, stary, ogarnij się, ktoś cię wykorzystuje". Te całe towarzystwo z filmu, które bierze stronę Megan, to nie są jego przyjaciele, to są medialni znajomi Megan. A ten serial, to zemsta, bo socjopata nie odpuszcza, zemsta musi być! I tyle w temacie.