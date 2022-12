Meghan Markle i książę Harry idą na wojnę z rodziną królewską w nowych odcinkach dokumentu Netfliksa: "Bała się, że ją ZNISZCZĄ"

Karolina 16 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Historia brytyjskiej rodziny królewskiej to nie sielanka i każdy to wie. Każda osoba która ma wejść do tej rodziny powinna 10 razy to przemyśleć bo np. dla kobiety to nie tylko życie w pięknym pałacu i piękne stroje ale też wiele zasad i życie w ciągłym świetle reflektorów. Rozumiem, że Megan i Harry chcieli odejść, żyć na własnych zasadach i logiczne wydawało się, że nie znikną z życia medialnego. Jednak oni zrobili z siebie ofiary jakby Harry urodził się wczoraj a Megan jakby naogladała amerykańskich komedii o księciu i amerykance...I tak trzecioligową aktorka poślubiając księcia wielkiej kariery po powrocie do kraju nie zrobiła a Harry jest daleko od rodziny i z tego co piszą media (nie wiem jak jest naprawdę i pewnie nigdy się nie dowiem) i zmienił swoje życie o 100 procent tak samo jak kraj. Sprawa zaczęła śmierdzieć jak Megan i Harry oczekiwali, że rząd kanadyjski zapłaci za ich ochronę. Dysponując takim majątkiem normalny człowiek nie musiałby pracować do końca życia a oni chcąc utrzymam luksusowy styl życia muszą sprzedawać swoje prywatne bo Netflix lub telewizja jest gotowy dużo dać żeby udzielili wywiadu. Wdzięczny temat dla mediów bo Megan i Harry dostarczają materiału do rozgłosu a prasa i portale plotkarskie mają o czym pisać a telewizja zarabia robiąc z nimi wywiad bo ludzie chcą ich oglądać. Tak samo Netflix...