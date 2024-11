Książulo trafił do szpitala. Influencer pokazał, co zaserwowała mu placówka zdrowia. "Smakowo jest KIEPSKO"

"Dziś w nocy miałem operację wycięcia wyrostka. Będę żył, ale chyba przez chwilę na innych zasadach. Prawdopodobnie czeka mnie mała rekonwalescencja na lekkostrawnej diecie, ale zobaczę, jak się będę goił i czuł" Co on chce zobaczyć? Czy będzie mógł zraz zamówić żarło za free, bo jest food iflu. Czy my nie powinniśmy zbanować go za to żarł za darmorszke (jeśli to były płatne współprace to tym bardziej trzeba pisać o tym) i zachorował od tego? Czy on pomował coś, co stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia?