Książulo zawitał do knajpy Borysa Szyca. Tak podsumował CENY jedzenia...

Ceny u Szyca są za bardzo wygórowane. Te cztery pierogi za prawie 4 dychy to przegięcie. Kurczak "de volaj" za prawie 70 zł. Ludzie to zdzierstwo. Do tego lokalizacja w ogródku przy bardzo hałaśliwej ulicy co akurat w Warszawie to standard jednak przy jedzeniu nie chciałabym non stop słyszeć hałasu ulicy i samochodów. Ja tam się nie wybiorę pomimo faktu że zarabiam tyle co 20 % ludzi w tym kraju:) ale z zasady nie lubię kiedy ktoś chce na mnie zarobić w tak bezczelny sposób.