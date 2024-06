Książulo krytykował potrawy serwowane w restauracjach Magdy Gessler. Restauratorka wspomniała o nim w nowym wywiadzie

Szymon Nyczke, znany w sieci jako "Książulo", przez wielu fanów uznawany jest za autorytet w dziedzinie kulinariów. Youtuber zdobył ogromną popularność dzięki szczerym i bezkompromisowym recenzjom potraw serwowanych przez restauracje na terenie całego kraju. Dzięki jego pozytywnym opiniom niejeden upadający biznes odbił się od dna, a właściciele knajp, które stanęły w ogniu krytyki internetowego twórcy mieli sporo powodów do obaw. Największym zainteresowaniem cieszą się filmy dokumentujące wizyty 28-latka w celebryckich lokalach. Książulo miał już okazję testować kebaby Filipa Chajzera, a także uraczyć się schabowymi Magdy Gessler.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Magda Gessler o cenach kateringu w jej restauracji: "Stać cię, kupuj. Nie stać cię, idziesz gdzieś indziej"

Magda Gessler została zapytana o Książula. Odpowiedź może zaskoczyć

Nie ulega wątpliwości, że Magda Gessler w wielu kręgach uznawana jest za ikonę i - cytując słynną czołówkę -"niekwestionowany autorytet kulinarny". Charyzmatyczna restauratorka, podobnie jak Książulo jest bezkompromisowa, a przez jej wpływowość, mało kto ma odwagę, by krytykować jej kulinarne popisy. Do tego wąskiego grona należy właśnie wspomniany youtuber. Reporter Pomponika zapytał ostatnio gwiazdę "Kuchennych rewolucji", co sądzi na temat Książula i jego nie zawsze pochlebnych opinii.

Ja to nie wiem, bo uważam, że on ma jakąś niszę. W ten sposób zdobywa popularność. No każdy ma jakiś sposób na życie. Ja mu życzę powodzenia - podkreśliła.

Gessler zaznaczyła również, że nie gdyby miała taką możliwość, zakazałaby hejtu. Sama na co dzień nie obcuje z krytycznymi uwagami, bo od razu je usuwa, bądź najzwyczajniej ich nie czyta.

Na mnie to nie ma żadnego wpływu, dlatego, że ja to albo kasuję, albo tego nie czytam, bo nie chcę. Dlatego, że uważam, że to jest coś, co niszczy i niszczy tych najbardziej, którzy krytykują - skwitowała.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.