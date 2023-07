Księżna Diana miała NIEŚLUBNĄ CÓRKĘ? Internauci wierzą, że William i Harry nie są jej jedynymi dziećmi. Oto ich DOWODY

Księżna Diana i jej niespodziewana śmierć od lat są obiektem wielu teorii spiskowych. Mowa nie tylko o niesławnym wypadku z udziałem "królowej ludzkich serc", lecz także o jej życiu osobistym. Przez ostatnie dekady na temat prywatnej sytuacji eksżony króla Karola III powiedziano już chyba niemal wszystko, jednak jest pewna teoria, która może budzić szczególne zdziwienie.

Księżna Diana miała nieślubną córkę? Szokujące ustalenia internautów

Jedną z plotek, których nie sposób dziś potwierdzić, jest ta na temat nieślubnej córki księżnej Diany. Choć wszystko pozostaje w sferze domysłów i spekulacji, to wielu wciąż próbuje dodać tym doniesieniom wiarygodności. Co więcej, niektórzy twierdzą nawet, że są na to dowody, które do dziś krążą po sieci. Jednym z nich ma być pomnik, który jakiś czas temu powstał na jej cześć.

Pomnik, o którym mowa, stanął na terenie Kensington Gardens i w dniu jego odsłonięcia na miejscu pojawili się książę William i książę Harry. Było to ważne wydarzenie nie tylko ze względu na plotki o złych relacjach braci, którzy pojawili się wtedy ramie w ramię, aby upamiętnić Dianę. Monument przedstawiał bowiem byłą żonę króla Karola III w otoczeniu trójki dzieci.

Jak to potem tłumaczono? Ponoć pomnik ma przedstawiać podopiecznych fundacji, w której działalność Diana była zaangażowana za życia. Nie wszyscy jednak są przekonani do takiego tłumaczenia, co zaogniło plotki na temat rzekomej nieślubnej córki księżnej. Dziewczynka uwieczniona w monumencie miała być dowodem na to, że Diana w sekrecie doczekała się narodzin trzeciej pociechy, którą ukrywała przed światem.

Księżna Diana i plotki o jej trzecim dziecku

Choć był to moment, gdy plotki o domniemanym trzecim dziecku Diany mocno się nasiliły, to nie był to pierwszy raz. Niegdyś już spekulowano, że córka księżnej miała otrzymać imię Sarah i przyszła na świat dzięki metodzie in vitro. Miało być to możliwe dzięki badaniom płodności, które zleciła królowa Elżbieta II, gdy Diana i Karol byli jeszcze parą.

Co ciekawe, tabloidy spekulowały nawet, jakoby córka Diany miała szukać biologicznych rodziców, których nigdy nie poznała. Miała się jednak wycofać z tego pomysłu, podobno z powodu otrzymywanych wtedy pogróżek. Niektórzy przywołują też inną teorię, jakoby Diana była w ciąży podczas śmiertelnego wypadku. Królewski patolog Richard Shepherd wykluczał jednak taką opcję.

Według mojej ekspertyzy Diana nie była w ciąży. Niektóre kobiety wiedzą jednak, że są w ciąży niemal od razu, więc może ona do nich należała?

Wielu wspomina jeszcze jedną kwestię. Mówiło się, jakoby Mohamed Al Fayed, czyli ojciec Dodiego, który zginął w wypadku razem z Dianą, dowiedział się o rzekomej ciąży księżnej tuż przed śmiertelnym wypadkiem. Ten i pozostałe "dowody" do dziś pozostają jednak tylko teoriami i to budzącymi wiele wątpliwości.

