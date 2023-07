Wiadomo, co księżna Diana powiedziała Camilli, gdy dowiedziała się o ROMANSIE Karola. Doczekała się ostrej odpowiedzi

Camy 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Parker Bowles doskonale zdawała sobie sprawę, że to Diana, chociaż księżna nigdy się do tego nie przyzna. Niemniej jednak musiało to być bardzo denerwujące - czytamy w książce Hodgsona. Biedna Camila i jej nerwy, Diana za to nie miala powodów do zdenerwowania gdy szanowny małżonek zdradzal ja z biedna Camila. Aha. No ludzieeee.