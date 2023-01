Internauci wspominają ślub księżnej Diany z Karolem i na nowo karcą Camillę za pojawienie się na ceremonii w BIAŁEJ SUKNI!

gość 43 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Karol brał ślub pod dyktando matki a tak naprawdę Królowej. Bo Elżbieta podejmowała decyzję nie jako gospodyni domowa, jako rodzic ale koronowana głowa. A on nie był tylko synem, ale następcą tronu. Jego "nie" postawiłoby na głowie całą monarchie. Jedynie Diana mogła odmówić znając całą sytuację. Pewnie na jej miejsce znaleziono by inną kandydatkę, ale ona na serio nie musiała pakować się w ten układ. Wiedziała o miłości Karola, wiedziała o Camilii. Wiedziała że to się źle skończy. Jej rodzinie co prawda zależało na tym by wyszła dobrze za mąż za faceta który zapewni jej godne życie, ale mógł być to facet który na serio ją kocha i szanuje. Takiego mogła szukać, z takim mogła mieć rodzinę.