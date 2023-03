Księżna Kate ma wyraźną bliznę na skroni. Przez lata ją ukrywała. Wiadomo, co się stało (FOTO)

rzeczywistość 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Ale zabawa była od wczoraj wieczorem. Właśnie mamy "after party". No mówię ci. Cały wielki bar wynajęty wraz z zatrudnionymi striptizerami i striptizerkami i prostytutkami. Dropsy na samo wejście były na życzenie. Do tego przy barze nielimitowany alkohol. Dużo piwska i Brandy, Whisky. Muzyka na maksa. Istna orgia później była dla tych co mieli ochotę. Nie było nic na nie. Z uśmiechami na twarzy. Ale oczywiście ty nic nie wiesz. Nie było cię na liście osób zaproszonych.