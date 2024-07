Księżna Kate Middleton pojawi się na finale Euro 2024? Zagraniczne media ujawniają

Kasia 53 min. temu zgłoś do moderacji 7 13 Odpowiedz

Słuchajcie, mam pytanko. Moja przyjaciółka, którą kocham jak siostrę, niedawno obroniła doktorat z biologii molekularnej i pracuje jako adiunkt na jednej z polskich uczelni. Płacą jej bardzo słabo - 6 tysięcy netto. Niby może postarać się o grant, ale kierownik zalecił jej, aby na razie ubiegała się o tzw. miniaturę, czyli mały projekt badawczy, z którego nie pobiera się pensji - cała kwota idzie na odczynniki do badań. Zanim go uzyska, rozliczy i zdobędzie kolejny, miną jakieś trzy lata, może więcej. A z czegoś żyć trzeba. Koleżanka jest bardzo atrakcyjna i zastanawia się, czy nie zacząć dorabiać sobie na kamerkach. Mogłaby nie pokazywać twarzy, ale to jej główny atut - ciało ma ładne, ale rysy prześliczne. No i teraz pytanie, które z oczywistych względów muszę zadać anonimowo: czy sądzicie, że jest jakaś szansa, że ktoś z uczelni ją kojarzy, a jeśli tak, to czy mogłoby to stanowić podstawę do rozwiązania umowy z uczelnią? Niby są tam zapisy o uchybianiu godności zawodu nauczyciela akademickiego, ale p pierwsze - ktoś musiałby donieść, a tym samym przyznać się, że ogląda ;). Secundo: jak udowodnić, że osoba z nagrania to właśnie ta, a nie inna kobieta, bardzo podobna? Nie ma personaliów wypisanych na czole. Tertio: płacą śmieszne pieniądze i za 6000 myślą, że kupią sobie człowieka na własność i będą decydowali, co ten ma robić poza godzinami pracy? I po czwarte, czy komuś chciałoby się dochodzić konsekwencji, zamiast po prostu machnąć na to ręką? Czy w praktyce nie byłby to czyn o znikomej szkodliwości społecznej? Co sądzicie? Wybaczcie, że nie na temat, ale koleżanka pytała mnie o radę, więc robię mały wywiadzik.