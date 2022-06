Księżna Kate po raz drugi w TEJ SAMEJ SUKIENCE olśniewa w karocy z dziećmi podczas platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II (ZDJĘCIA)

2 czerwca w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się huczne obchody platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II , która zasiada na tronie już od 70 lat. Z tej okazji od wielu tygodni trwały specjalne przygotowania do tego wydarzenia. Rodzina królewska będzie świętować panowanie monarchini aż do 5 czerwca. Z tej okazji do Anglii zawitali nawet książę Harry z Meghan Markle i dziećmi. Królowa będzie miała w końcu okazję po raz pierwszy na żywo poznać wnuczkę Lilibet .

Dodatkiem do stylizacji był ogromny biały kapelusz oraz elegancki szafirowy naszyjnik. Uwagę zwracały też kolczyki, które należały do księżnej Diany. Kate była w doskonałym humorze, co zresztą nietrudno było dostrzec. Siedząc w karocy, uśmiechała się szeroko, machając do poddanych.